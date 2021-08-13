В свет выходит уникальная книга о военной разведке стран мира

Новости

Более семи тысяч школ в России требуют капитального ремонта 14:40
"Рубин" убрал Деспотовича из заявки на сезон после скандала 14:38
Карелова: Всем пострадавшим от взрыва автобуса в Воронеже помогут 14:31
ООН: Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы 14:29
В Воронеже автомобиль сбил трех человек на тротуаре 14:22
Певицу МакSим выписывают из больницы 14:17
В Кремле оценили призыв "Альянса патриотов Грузии" 14:14
РАНХиГС и Минфин научат педагогов финансовой грамотности 14:06
Названа предварительная причина разлива нефти в Новороссийске 13:58
В Киргизии задержан дебошир, напавший на русскоговорящую девушку 13:54
Вышел "клюквенный" клип нового проекта участников Little Big 13:51
Лукашенко ориентирует на развитие производств в "деревнях будущего" 13:45
В Башкирии четыре ребенка с COVID-19 находятся под аппаратами ИВЛ 13:30
Ученые выяснили, что "Спутник V" не влияет на мужскую фертильность 13:29
ФАС обвинила АО "Тандер" в попытке помешать антикартельной проверке 13:20
Задержаны бандиты, нападавшие на квартиры москвичей 13:18
От COVID умерла актриса Дурдана Батт 13:15
На месте взрыва в Воронеже появился народный мемориал 13:08
Меркель посетит Россию с официальным визитом перед поездкой на Украину 13:06
Развивающим 4G компаниям осенью продлят лицензии 12:59
Калининградец обманул спасателей, чтобы вытащить сенбернара из ямы 12:56
Тайка Вайтити рассказал о своем фильме по вселенной "Звездных войн" 12:55
На Урале магазин заплатит компенсацию за мусорку под окном квартиры 12:51
Лавров: Россия не должна допустить забвения подвигов героев ВОВ 12:47
Ил-112 совершил первый перелет 12:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
13.08.2021 14:36
Рубрика: Власть

В свет выходит уникальная книга о военной разведке стран мира

Текст: Сергей Птичкин
Ведущие эксперты Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) написали книгу "Военная разведка". Это первое в России исследование деятельности старейших подразделений разведывательного сообщества. Книга приоткрывает завесу тайны над многими вопросами, связанными с работой тех, кто предпочитает не показывать своих лиц, работать тихо и в камуфляже.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ \ РИА Новости Фото: Пресс-служба Минобороны РФ \ РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ \ РИА Новости

Военная разведка - действительно старейшая в мире, появившаяся задолго до разведки политической. Воевали люди друг с другом с самых доисторических времен. Естественно, тот, кто заранее получал о своем противнике какую-то важную информацию, мог рассчитывать на победу. В нашей стране чисто военных разведчиков часто называли лазутчиками или пластунами. А само слово разведка, как считают некоторые исследователи славянских языков, означает узнавать или ведать первым, является одним из древнейших в русском языке.

Военные разведчики занимались не только добычей каких-то данных о противнике при противостоянии на полях сражений, но и сбором стратегических сведений о вероятных противниках в мирное время. Классический пример - Рихард Зорге, бывший агентом нашего Главного разведывательного управления, работавшим в Германии и Японии еще до начала Второй мировой.

Впрочем, в книге, изданной Центром анализа стратегий и технологий, авторами которой стали Руслан Пухов и его канадский коллега профессор Пол Робинсон, о российской военной разведке, как и о американской, ничего не написано.

"Соединенные Штаты нами даже не рассматривались, поскольку гигантский аппарат американской военной разведки потребовал бы отдельного исследования", - пояснили авторы.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Танки для народа: как создавался танковый музей в Кубинке

А почему не упоминается ГРУ ответить очень просто. Даже если ссылаться только на открытые источники, согласовывать текст с этой структурой и Генеральным штабом пришлось бы месяцами, и не факт, что согласование в итоге состоялось бы. Авторы решили просто не заморачиваться, тем более что печальный опыт у них уже был. К тому же история ГРУ потребовала бы не одного отдельного исследования, а нескольких, и рассказ об этой структуре в одну книжную главу просто не уместился бы.

Зато в книге очень подробно проанализировано современное состояние военных разведок Великобритании, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Швеции, Румынии, Украины, Израиля, Турции, Ирана, Китая, Японии, Республики Корея, Индии. Все сделано на основе открытых публикаций, с которыми, скорее всего, массовые читатели не знакомы.

Авторы подробно рассказали, как трансформировалась военная разведка в ХХ веке. А перемены были серьезными. К лазутчикам, добывающим информацию за линией фронта и стратегическим агентам добавилась диверсионная деятельность, радиоэлектронный перехват, дешифровка огромных массивов информации, а позже - космическая разведка, кибершпионаж и еще ряд специфических задач.

Даже кратко пересказать все разделы книги невозможно. Лучше ее прочитать самому. Отмечу лишь то, что особый интерес у меня вызвали главы посвященные военным разведкам Израиля и Ирана, Индии и Китая. Ну и, конечно, военной разведке Украины, которая в последнее время раздулась от гипертрофированного самомнения до предела - еще немного и лопнет.

В 2016 году Киев одобрил новую эмблему Главного управления разведки министерства обороны Украины. Это сова, парящая над Землей, держащая в лапах меч, который она вонзает в территорию России. То есть, даже сам рисунок эмблемы показывает, против кого в первую очередь намерены работать лазутчики, пластуны и диверсанты из незалежной. Девизом украинской военной разведки стал лозунг, написанный почему-то на латинском языке: Sapiens dominabitur astris (Мудрый властвует над звездами). Во время презентации эмблемы, которую провел лично тогдашний президент Порошенко, на фоне желто-голубого флага красовался еще один специфический лозунг: "Украина выше всех". Получается, и выше звезд тоже. Как тут не вспомнить лозунг: "Германия превыше всего". И к чему он привел Германию?

Фото: Сергей Куксин / РГ
"Звездный пробег": раскрыты неизвестные подробности испытаний Т-72

У нашей военной разведки девиз: "Выше нас - только звезды". Наши разведчики понимают, что выше нас действительно могут быть только звезды. А вот украинские как бы разведчики уподобили себя неким божествам, которым дано повелевать мирозданием, и озвучили это. Они даже не ведают, какая небесная кара за такое самомнение может последовать. Просто по законам кармы.

Читайте книгу "Военная разведка" - много интересного узнаете и скучно не будет. В открытую продажу она поступит 16 августа. Подробности в неофициальном блоге Центра - bmpd, хорошо известном всем, кто интересуется серьезной военной аналитикой.

Власть Безопасность Армия Культура Литература

Главное сегодня

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух
Правительство утвердило вознаграждение победителям и призерам Олимпиады
В Анапе ввели режим ЧС из-за предстоящих залповых ливней
МИД: Россия не рассматривает вопрос об эвакуации посольства из Кабула
На приютившую истринских беглецов семейную пару завели дело
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите