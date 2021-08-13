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13.08.2021 21:18
Рубрика: В мире

Военная база США в Вашингтоне заблокирована после сообщений о стрельбе

Текст: Максим Макарычев

Военная база США в Вашингтоне, округ Колумбия, была заблокирована в пятницу в связи с потенциально вооруженным человеком, которого видели на территории кампуса. Человек, первоначально описанный как черный мужчина со средним телосложением, "несущий сумку Gucci", был замечен на южной стороне объединенной базы Анакостия-Боллинг, согласно официальной странице форпоста в Facebook. Полиция округа Колумбия заявила, что намерена проверить личность мужчины.

Фото: REUTERS
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В обновленном сообщении база предупредила людей, чтобы они сообщили, если увидят двух человек: один - чернокожий мужчина со средним телосложением "с дредами" и "в рваных синих джинсах", а другой - чернокожий в зеленых штанах и белом топе. Второй мужчина может быть ранен. "Если вы встретите человека и у вас есть безопасный маршрут, бегите. Если у вас нет безопасного маршрута, скрывайтесь. Забаррикадируйте дверь, выключите свет и звонок мобильного телефона и сохраните молчание. Если вы прячетесь, готовьтесь к борьбе", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь полиции округа Колумбия сообщила CNBC, что в 12:04 по местному времени (19:04 мск) в отдел поступили телефонные звонки по поводу выстрелов, которые были слышны в районе к востоку от базы. По словам пресс-секретаря, сведений о пострадавших пока не поступало.

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