Выручка Группы «РОСНАНО» по итогам первого полугодия выросла в 6,5 раз

Команда обеспечила рост ключевых финансовых показателей по РСБУ за первое полугодие:

- рост выручки в 6,5 раз до 17,3 млрд рублей;

- рост валовой прибыли в 5 раз до 10,6 млрд рублей.

Положительная динамика в первую очередь обусловлена инвестиционными доходами. Компания осуществила ряд прибыльных выходов, а также получила распределения от инвестиционных фондов, в том числе по проектам ветроэнергетики.

Чистая прибыль составила 3,3 млрд рублей против убытка 0,5 млрд рублей за сопоставимый период прошлого года.

Компания продолжает работу по повышению операционной эффективности. Управленческие расходы снижены на 39%.

По сравнению с показателями на конец 2020 года обеспечено увеличение стоимости активов компании на 7% до 114,1 млрд рублей. Стоимость чистых активов также возросла на 17% до 22,4 млрд рублей. Одна из побед команды - рост стоимости OCSiAl, первого и единственного в мире производителя графеновых нанотрубок. Портфельная компания успешно закрыла серию раундов по привлечению инвестиций - в сумме более $100 млн - и получила оценку около $2 млрд.

"Мы ведем активную работу по повышению стоимости активов текущего портфеля с целью наращивания прибыли в рамках дальнейших сделок. Развитие партнерских отношений, расширение присутствия продуктов наших компаний в технологических цепочках, а также формирование новых научно-технических заделов подтверждают эффективность выбранного вектора. Группа заинтересована в дальнейшем реинвестировании средств от прироста в интересах повышения стоимости портфеля и развития компетенций в наукоемких отраслях", - отметил Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам УК "РОСНАНО" Максим Сахаров.

В Группу "РОСНАНО" входят акционерное общество "РОСНАНО", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы "РОСНАНО" работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.

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Материал предоставлен пресс-службой ООО "УК "РОСНАНО"