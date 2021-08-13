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13.08.2021 22:06
Рубрика: Власть

За сутки 89 военнослужащих выздоровели от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 89 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте почти 37,4 тысячи человек.

Кроме того, свыше 130,2 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 2 209 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Более тысячи пятисот пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 15 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 646 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако у семи инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания. В тяжелом состоянии находятся трое военнослужащих.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 64 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 228 сотрудников.

Фото: AP Photo/David Vincent
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 1 242 человека, 318 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 27 тысячам пациентов, около 9 тысяч из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

В бюллетене сказано, что к настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 74 486 человек.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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