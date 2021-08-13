Задолженность малого бизнеса по льготному кредитованию превысила 1 триллион

Объем задолженности малого и среднего бизнеса по программе льготного кредитования Минэкономразвития достиг 1,2 трлн рублей. Об этом в пятницу заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с предпринимателями в рамках рабочего визита в Республику Коми, сообщила пресс-служба МЭР.

Ведомство запустило программу льготных кредитов для малых и средних предприятий № 1764 в начале 2019-го в рамках нацпроекта "МСП и поддержка предпринимательской инициативы". В ее рамках малый бизнес может взять субсидированный заем на инвестиционные цели, а также на пополнение оборотных средств. Стоимость кредита рассчитывается по формуле "ключевая ставка ЦБ + 2,75%".

"Поскольку мы очень активно двигали программу 1764 в 2020-2021 годах как антикризисную… и сняли все ограничения, программа стала очень мощной, - отметил Решетников. - В результате был сформирован объем задолженности по программе в размере 1 трлн 200 млн рублей. Каждый пятый кредит для МСП поддержан федеральным бюджетом, и по ним (кредитам) правительством были снижены ставки. Но есть предел", - сказал министр.

По словам Решетникова, средний срок кредита по портфелю программы 1764 - около 3 лет, поэтому до 2024 года эти кредиты необходимо субсидировать. И тем не менее, по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году на программу были выделены дополнительные 8 млрд рублей. И по ряду банков лимиты по программы еще не исчерпаны, и они продолжают выдачу, указал министр.

Решетников также отметил, что Минэкономразвития планирует "донастраивать" программу таким образом, чтобы стимулировать банки переводить кредитные соглашения с компаниями, которые выросли из МСП и "критически" не нуждаются в льготных кредитах, на стандартные условия. Вновь высвобожденные кредиты будут направляться на новые компании, и программа в целом будет "перенастраиваться в сторону инвестиций".