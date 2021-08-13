Захарова: МИД предупреждал Британию о последствиях визовых гонений

Россия неоднократно предупреждала об ответных мерах на гонения российских журналистов в Великобритании. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что британскому корреспонденту BBC в Москве не продлили визу.

Мария Захарова отметила, что СМИ западных стран заметно "оживились" после появления информации о том, что работающему в Москве британскому журналисту не продлят визу. Она подчеркнула, что ранее никакой заинтересованности в судьбе российских журналистов, сталкивающихся с визовыми проблемами в Британии, а также в США, западные СМИ не демонстрировали.

"ВВС и сам корреспондент заняли глухую оборону и не комментируют ситуацию своим же коллегам. С чего бы? Нет информационного повода или не тот? Вперед, не стесняйтесь", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что МИД РФ неоднократно предупреждал о том, что в ответ на "настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии" будут предприняты соответствующие меры. BBC на это внимание не обращала, в то время как на Смоленской площади регулярно предлагали британцам прекратить гонения на российских журналистов.

"Могу сказать, что представителям ВВС, которые на днях посетили МИД, было все подробно рассказано. Так что им должно быть, что сказать", - заключила Захарова.