Антонов: РФ отвергает измышления о попытках влиять на ситуацию в США

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прокомментировал появившиеся в американских СМИ "вбросы" о якобы попытках России вмешаться во внутриполитические процессы в США. Его заявление опубликовано на официальной странице посольства в Facebook.

По словам дипломата, складывается ощущение, что некоторые политики пытаются отвлечь внимание от внутренних проблем Америки путем поиска внешнего "врага", которого можно обвинить во всех бедах страны. И снова все сваливают в кучу и винят Россию в том числе в ведении войны дезинформации и кампании против американских вакцин, противодействии в борьбе с пандемией COVID-19 и даже масочному режиму.

При этом, отмечает Антонов, авторы данных спекуляций снова не приводят ни доказательств, ни даже фактов. Они лишь излагают домыслы, цель которых - поддержание высокого градуса русофобии в американском обществе.

Посол подчеркнул, что Москва никогда не вмешивается во внутренние дела других государств, и об этом много раз говорилось на высшем уровне. Россия "категорически отвергает все измышления о якобы попытках нашей страны оказать влияние на политическую ситуацию в США", - отмечается в заявлении.

Антонов снова подтвердил готовность к выстраиванию двусторонних отношений с Вашингтоном на профессиональной, прагматической и взаимовыгодной основе. Посол уверен, что только совместными усилиями можно добиться прогресса в борьбе пандемией, терроризмом и с другими вызовами.