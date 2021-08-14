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14.08.2021 18:21
Рубрика: Происшествия

Бе-200 мог разбиться из-за недостатка тяги

Текст: Тимофей Борисов
Бе-200 Минобороны России мог разбиться из-за недостатка тяги и даже полного отказа двигателей в обезвоздушенном пространстве турецкого ущелья. Увы, такая причина является типичной для тяжелых пожарных самолетов, которые тушат лесные пожары в условиях сопочной горной местности со сложным рельефом. Подобный случай произошел 1 июля 2016 года. Тогда в Иркутской области точно также разбился пожарный Ил-76 МЧС России.

Расследование той трагедии выявило столкновение самолета под управлением опытнейшего экипажа с сопкой. При этом двигатели работали на максимальных оборотах вплоть до столкновения. Самолету просто не хватило высоты перемахнуть через пик. А набрать высоту Ил-76 не смог, потому что сильнейшие лесные пожары выжгли в зоне пролета тяжелого транспортника весь кислород.

Сегодня, похоже, трагедия полностью повторилась. Учитывая, что есть видео последнего полета и крушения нашего Бе-200 в Турции, экспертам не составит труда понять, что же произошло на борту. На записи видно, как самолет-амфибия снижается в ущелье к очагу пожара, сбрасывает воду и не может быстро набрать высоту даже с пустыми цистернами.

Экипаж, безусловно, понимал и знал обо всех рисках полета на малых высотах. Но, увы, для экипажей пожарных самолетов работать на предельно малых высотах - стандартная практика, иначе эффекта от тушения пожаров не будет, так как вода просто не долетит до очага пожара, испарившись в воздухе. Так во всем мире.

Когда хоронили тот героический экипаж Леонида Филина, разбившегося на Ил-76 в 2016 году, МЧС на своем сайте разместило официальный комментарий. В нем говорилось, что пожарные летчики, как правило, осуществляют тушение пожаров, находясь на высоте от 60 до 100 метров, которая считается самой эффективной для ликвидации огня. Но когда огонь бушует на дне ущелья, эта высота считается критической и нередко срабатывают датчики, предупреждающие об опасном сближении с землей. Это обычная практика. Так сложилось.

Многим иностранным летчикам в некоторых странах мира запрещено рисковать, наши нередко идут на этот риск.

Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images
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"Именно так и делал в 2016 году командир Ил-76 Леонид Филин сотни и тысячи раз много лет подряд. Все летчики знают, что кислород сгорает в ущельях, в горах и образуется пустой колодец. Для работы двигателя нужен кислород, а его нет. И происходит остановка двигателя, самолет падает", - сказал после панихиды в 2016 году начальник штаба авиаэскадрильи Василий Ерчев.

Похоже, что те же самые слова придется произносить и во второй раз теперь, когда будут хоронить пятерых наших военных летчиков, погибших сегодня в Турции.

Версия отказа техники при этом - самая маловероятная причина. Бе-200 очень надежный и реально уникальный самолет. У него ни разу не фиксировалось фатального отказа техники и оборудования.

Сегодня авиационный эксперт Роман Гусаров напомнил, что за почти 20 лет при крайне активном использовании в сложнейших условиях с ними не произошло ни одной авиакатастрофы.

"Судя по видео, самолет работал в условиях сложного рельефа местности и осуществлял пожаротушение на низких высотах, что также могло повлиять на ситуацию", - приводит слова эксперта агентство ТАСС.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Авиакатастрофы РГ-Фото

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