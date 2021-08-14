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14.08.2021 08:35
Рубрика: В мире

Более половины населения Китая привили от COVID-19

Текст: Александр Саможнев
Порядка 777 миллионов китайцев - более половины населения Китая - прошли полную вакцинацию против COVID-19, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению (НКЗ) в своем последнем обновленном отчете, опубликованном в пятницу.

В общей сложности на материковой части КНР было введено 1,83 миллиарда доз вакцины, а также более 60 миллионов доз - молодым людям в возрасте от 12 до 17 лет, заявил пресс-секретарь НКЗ Ми Фэн.

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Хотя общее число случаев COVID-19 в стране растет уже 19 дней подряд, охватывая 16 провинций и 156 районов, представитель комиссии отметил, что риск крупномасштабной вспышки незначительный, и общая ситуация находится под контролем, пишет газета Global Times.

В начале августа в Китае выявили 96 новых случаев заражения COVID-19 в провинциях Цзянсу, Хунань, Хубэй, Шаньдун, Юньнань, Хэнань и Фуцзянь. Рост числа случаев связывают распространением штамма "дельта".

В КНР за недостатки в работе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции к ответственности привлекли более 30 чиновников на уровне вице-мэров городов, глав городских округов и местных комитетов здравоохранения. Изначально новая вспышка началась в июле текущего года в городе Жуйли (южная провинция Юньнань) на границе с Мьянмой.

В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

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