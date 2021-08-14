Эксперты выяснили, как россияне повышают свои доходы во время пандемии

Во время пандемии 40% россиян проходили обучение и многим из них благодаря этому удалось повысить свою зарплату, выяснили аналитики Райффайзенбанка в ходе опроса жителей крупных городов.

Каждый четвертый россиянин в последние 18 месяцев проходил обучение, причем, 20% из них осваивали новую специальность. Почти половина проходили обучение прикладным дисциплинам, связанным с их текущей работой, еще 10% учились адаптироваться к изменениям - осваивали навыки удаленной работы и так далее.

Опрос показал, что 24% из тех, кто прошел повышение квалификации во время пандемии, стали больше зарабатывать. 23% перешли на новую должность, 17% оказались на более высокой позиции, а 7% нашли новую работу в другой компании.

Как передает "Прайм" со ссылкой на исследование, 11% опрошенных проходили курсы, которые не связаны с работой - они делали это в качестве хобби, для 9% обучение было связано с развитием личностных навыков, например, публичные выступления, контроль стресса.

Свою квалификацию не повышали в последние 18 месяцев 60% опрошенных. Почти треть из них не считают это важным для себя, 28% не знают, чему хотели бы научиться. Времени на учебу не хватает 23% респондентов, а 12% не располагают для этого деньгами.