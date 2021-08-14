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14.08.2021 17:41
Рубрика: Культура

Фильм "Медея" получил приз молодежного жюри в Локарно

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Предоставлено Locarno Film Festival Фото: Предоставлено Locarno Film Festival
Фото: Предоставлено Locarno Film Festival

74-й кинофестиваль в Локарно продолжает распределять призы. Вчера "РГ" писала о награде, которую присудили Филиппу Янковскому за роль в фильме Глеба Панфилова "Иван Денисович". А сегодня днем стало известно решение Молодежного жюри фестиваля.

Фото: kinopoisk.ru
Филипп Янковский получил приз кинокритиков на фестивале в Локарно

Его вердикт - приз фильму "Медея" Александра Зельдовича с формулировкой: "За эффектную современную версию трагедии Эврипида, не искажающую ее поэтики. За эстетическую скрупулезность режиссуры, чистоту и отточенность изображения, суровую красоту пейзажей, которые соответствуют трагическому величию оригинального текста. В "Медее" смело сплетаются современные темы с нестареющей нитью мифа, предлагая беспрецедентный аудиовизуальный опыт".

Напомним, что мировая премьера фильма Александра Зельдовича "Медея" состоялась в рамках Основного конкурса кинофестиваля. В Локарно картину представили режиссер и автор сценария Александр Зельдович, композитор Алексей Ретинский и продюсер Анна Качко. Осталось дождаться решений жюри Основного конкурса. Они станут известны сегодня вечером.

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