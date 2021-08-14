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14.08.2021 13:25
Рубрика: В мире

Юрий Жданов: Талибы войдут в Кабул через несколько недель

Текст: Михаил Фалалеев
Далекий, казалось бы, Афганистан вызывает все большую тревогу у россиян. Именно у простых людей, потому что исламские террористы, если сумеют пройти через таджикскую границу, главными жертвами сделают мирных граждан. Как это они делали и в других странах. А начаться это может вот-вот, как только талибы войдут в Кабул.

Президент российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Юрий Жданов рассказал "Российской газете", что главная наша задача - повышение контртеррористической готовности.

Юрий Николаевич, так сколько осталось Кабулу? Два дня, пару недель, месяц?

Юрий Жданов: А какая уже, собственно, разница? В принципе, детальные сроки и даты имеют смысл только для тех афганских чиновников, кто намерен сбежать - а вдруг успеют. Но падение Кабула неизбежно, чудес не бывает. Washington Post, ссылаясь на американские военные источники, прогнозирует, что Кабул при нынешнем развитии событий может быть захвачен в срок от 30 до 90 дней.

Ну, для афганских деятелей, сотрудничавших с американцами, это, наверное, важно. А вот для нас играет роль, когда конкретно столицу Афганистана возьмут талибы (Талибан - запрещенная в РФ организация)? Если, конечно, возьмут.

Юрий Жданов: Для нас срок падения Кабула тоже важно знать, чтобы не допустить внезапности действий боевиков в нашей стране. И уже то, что мы с вами об этом говорим, дает возможность предотвратить такую внезапность.

Талибы захватили столицу афганской провинции Логар

А что, эта пресловутая внезапность предполагалась?

Юрий Жданов: Предполагалась. Причем, совсем не талибами и не Аль-Каидой (запрещенная в РФ организация). Их боевики и так собирались у нас порезвиться. Вот только когда? Но тут их как бы подталкивают в нужном направлении, предоставляют редкую по удобству возможность: забирайте себе Афганистан со всеми ресурсами, и сразу двигайте на север, в направлении России.

Очень похоже на мюнхенский сговор. Кстати, помнится, именно США в 80-х выпестовали и Талибан, и Аль-Каиду вместе с Бен Ладеном, чтобы воевать с нами в Афганистане. А в XX веке именно их олигархи вскармливали и Гитлера. И чем все закончилось? Им - "двойка" по истории.

Юрий Жданов: Да, беда всех недоучек. Они сейчас создали очередной дьявольский, провокационный план. Он начинает реализовываться. Стремительный уход из Афганистана американской армии и европейской коалиции привел к ожидаемой активизации действий талибов, спонсируемых и направляемых Пакистаном. Спорадические бомбардировки талибов американцами только усиливают их активность, делают непримиримыми и позволяют им не соблюдать принятые договоренности.

Насколько все плохо в Афганистане?

Юрий Жданов: Талибы к 11 августа захватили столицы девяти из 34 провинций Афганистана. Бои идут все ближе к Кабулу. Взят второй по величине город страны Кандагар, и третий по величине - Герат. В Кундузе, по имеющейся у Би-би-си информации, талибам сдались сотни солдат правительственной армии. По оценке Евросоюза, талибы контролируют 65 процентов территории страны. Это - катастрофа.

Действующее правительство Афганистана в глубоком кризисе. Уволен командующий правительственной армией генерал Вали Мохаммад Ахмадзай. Он занял этот пост совсем недавно, в июне. А 11 августа ушел в отставку и министр финансов Афганистана Халид Пайенда. Как сообщает агентство Блумберг, он уже покинул страну. Причиной отставки в министерстве назвали захват Талибаном важных таможенных пунктов на границах страны и потери бюджета.

Фото: ADEK BERRY / AFP
Дипломаты стран НАТО бегут из Афганистана

А что же могучие и великие защитники "всего хорошего против всего плохого" - США? Они же обязались вместе с НАТО защитить Афганистан.

Юрий Жданов: Бегут. И униженно просят талибов не стрелять в "белых сахибов" в американском посольстве в Кабуле. При этом обещают плотно дипломатически сотрудничать с Афганистаном. Видимо, с любым правительством - хоть с проамериканским, хоть с исламистским.

То есть они все-таки надеются перенацелить исламистов на Россию. По их логике, с Гитлером - не удалось, может получиться с талибами?

Юрий Жданов: Не будем столь категоричны, это только гипотезы. Тем более, что Пентагон и военное руководство Великобритании категорически против такого решения. Они считают это политической стратегической ошибкой. И, чтобы доказать абсурдность этого приказа, выполняют его буквально - бросают все и всех и немедленно (по возможности) уезжают, улетают. Ну, как в пресловутой итальянской забастовке.

То есть, это не совсем бегство?

Юрий Жданов: Нет конечно. Талибы не могут разбить регулярную, кадровую армию США и НАТО ни в каком виде боя - хоть в полевом, хоть в партизанском. Европейцы вполне в состоянии уйти из Афганистана в полном порядке. И уходить, если захотят, будут столько, сколько им надо - полгода, год, два года. И никакие боевики штурмом их укрепленные по последнему слову техники военные городки не возьмут. А то, что мы сегодня видим, - демонстрация несогласия с политическим решением руководства США, принятого без согласования с Пентагоном. Мол, вы хотели нас срочно вывести, - извольте, мы все и всех бросаем и немедленно уходим. А вы, политиканы, расхлебывайте остальное без нас.

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