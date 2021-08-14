Как западное оружие стало ключевым элементом пропаганды талибов

Соединенные Штаты потратили десятки миллиардов долларов на то, чтобы снабдить афганскую армию самым современным оружием в их противостоянии с талибами. Однако быстрая капитуляция афганских вооруженных сил показывает, что это оружие не только подпитывает арсеналы мятежников на полях сражений, как счастливая карта, приносящая куш, попав в руки фартового игрока. Боевики используют его как мощный элемент пропаганды, активно демонстрируют в различных видеороликах то, как современные средства ведения боя стали важнейшим фактором борьбы группировки против афганских правительственных сил и противостояния Западу.

Привет, оружие!

Вашингтон готовился к тому, что запрещенная в РФ группировка "Талибан" заберет западное оружие, но "быстрое падение городов стало самым ужасным для него сценарием", отметил в интервью AFP Джейсон Америн, офицер, который возглавлял силы спецназа США, задействованные при свержении режима талибов в 2001 году. По его словам, американские силовики предупреждали ANA (Афганскую национальную армию), что оружие и техника могут попасть в руки "Талибана", однако текущий вариант развития событий - армия сдается без боя и бросает арсеналы оружия - "являлся наихудшим сценарием, рассматриваемым при принятии решений о передаче оружия и его закупках".

"Мы предоставили нашим афганским партнерам все инструменты - позвольте мне подчеркнуть: все инструменты", - сказал президент США Джо Байден, защищая свое решение вывести американские войска из Афганистана, и приняв решение отдать борьбу с мятежниками на откуп местным властям. Но в реальности, афганские силы обороны не проявили "особого рвения к этой битве" и, насчитывая на бумаге почти двести тысяч человек, как отмечают иностранные наблюдатели, сдались без боя и сложили оружие.

В последние дни социальные сети талибов наводнены видеороликами, на которых боевики хвастаются тем, что легко и без какого-либо сопротивления захватывают арсеналы с многочисленными образцами оружия, поставленных Кабулу западными странами. На одном из видео запечатлены афганские солдаты, сдающиеся в плен в северном городе Кундуз и то, как армейские машины с тяжелым вооружением и артиллерийскими орудиями переходят в руки стреляющих в воздух талибов. Подобное точь-в-точь напоминает кадры вторжения боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) в иракский Мосул в 2014 году. Стоит ли говорить, к какой страшной трагедии привело вторжение полчищ радикальных исламистов в Ираке и Сирии.

На одном из кадров видно, как в западном афганском городе Фарах боевики патрулируют улицы на автомобиле с изображением орла, который напал на змею, что является официальной эмблемой афганской разведки. По оценкам экспертов, западное оружие не только поможет маршу талибов на Кабул, но и укрепит авторитет группировки в захваченных городах.

Теперь, когда американские войска почти ушли из Афганистана, "Талибан" получил почти полный комплект оружия, которое было поставлено американцами Кабулу, не заплатив за него ни цента. Некоторая часть этого оружия сейчас демонстративно выставляется на улицах афганских городов перед крайним сроком вывода войск США из Афганистана 11 сентября 2001 года повстанцами, которые поддерживали связи с запрещенной в РФ группировкой "Аль-Каида", стоявшей за террористическими атаками в Америке 2001 года. В сочетании с падением морального духа афганской армии они, отмечают эксперты, только усиляют угрозу, которую "Талибан" представляет для поддерживаемого Западом правительства Афганистана.

Командиры бежали первыми

Боевики "Талибан" захватили в субботу вечером Мазари-Шариф, большой, хорошо защищенный город на севере Афганистана, который является коммерческой столицей страны. Падение Мазари-Шарифа, четвертого по величине города страны, который афганские правительственные силы и два бывших влиятельных полевых командира обязались защищать "до победного конца", передает повстанцам контроль над всем северным Афганистаном, ограничивая поддерживаемое Западом правительство страны небольшими районами в центре и на востоке.

Как сообщил Associated Press Абас Эбрагимзада, депутат из провинции Балх, где расположен город, "национальная армия сдалась первой". По его словам, это побудило проправительственных ополченцев и другие силы "потерять боевой дух" и сдаться перед лицом наступления "Талибана", начатого утром в субботу. Эбрахимзада уточнил, что Абдул Рашид Дустум и Ата Мохаммад Нур, бывшие полевые командиры, которые командовали тысячами хорошо вооруженных бойцов, бежать из провинции. По официальной информации, их местонахождение неизвестно, однако по некоторым данным, они уже покинули территорию Афганистана.

Взятие талибами Мазари-Шарифа лишний раз свидетельствует о том, что по ходу своего молниеносного наступления в Афганистане боевики группировки не встретили особого сопротивления на местах. После того, как второй и третий по величине города страны - Кандагар и Герат - попали в руки талибов, Кабул фактически стал находящимся в осаде последним оплотом правительственных сил, которые почти не оказали абсолютного никакого сопротивления боевикам в любой из провинций Афганистана. Единственными другими крупными городами, кроме Кабула, которые еще не перешли под контроль талибов, остаются Джелалабад, Гардез и Хост, где преобладают пуштуны, однако, по оценкам экспертов, они вряд ли способны оказать сопротивление боевикам. По неподтвержденной информации, в ночь на воскресенье по местному времени, передовые отряды мятежников находились уже в одиннадцати километрах от афганской столицы.

Между тем

В субботу американские вертолеты курсировали между кабульским аэропортом и обширным дипломатическим корпусом США в сильно укрепленной Зеленой зоне - 46 лет спустя после того, как вертолеты эвакуировали американцев из Сайгона, ознаменовав конец войны во Вьетнаме. Эвакуация с участием почти трех тысяч американских военных касается сотрудников дипмиссии, а также афганцев и членов их семей, которые опасаются возмездия за работу в качестве переводчиков или на других вспомогательных должностях для нужд американцев.