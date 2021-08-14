Мадуро одобрил подписание меморандума между властями Венесуэлы и оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поддерживает подписание меморандума о взаимопонимании между властями и оппозицией страны. Стороны согласились с необходимостью гарантировать уважение политических прав, снятие санкций, мирное политическое и социальное сосуществование, отказ от насилия, защиту экономики и возможность участия в выборах, сообщает ТАСС.

На встрече в Мехико вчера вечером представители обеих сторон подписали соглашение о начале переговоров по прекращению политического и экономического кризиса в стране. Встреча была организована правительством Мексики, а Норвегия выступила в качестве посредника, передает талеканал ORF.

Переговоры между правительством и оппозицией проходили в Национальном музее антропологии Мексики. Председатель парламента Хорхе Родригес подписал декларацию о намерениях от имени правительства Николаса Мадуро. От имени оппонентов переговоры вел Херардо Блайд из оппозиционного альянса Plataforma Unitaria.

Обе стороны хотят вновь встретиться в Мексике 30 августа для обсуждения повестки дня, состоящей из семи пунктов. Отставка президента Мадуро вряд ли будет стоять на повестке дня, хотя оппозиция обвиняет его в фальсификации выборов в 2018 году. В 2018 и 2019 годах уже проводились переговоры между представителями правительства и оппозицией в Доминиканской Республике и Барбадосе с целью начать диалог. Однако они потерпели неудачу.

Президент Мадуро высоко оценил соглашение, достигнутое в ходе диалога. Перед этим он предупредил, что не поддастся на "шантаж или угрозы" со стороны США. Руководитель правительственной делегации Родригес призвал к быстрым соглашениям, чтобы облегчить жизнь венесуэльцев и разгрузить экономику.