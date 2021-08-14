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14.08.2021 21:12
Рубрика: В мире

На Гаити подсчитывают жертвы разрушительного землетрясения

Текст: Александр Саможнев

По предварительным данным, около тридцати человек погибли в результате землетрясения на западе Гаити магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. На снимках в социальных сетях видны здания, превратившиеся в руины.

Премьер-министр Ариэль Генри заявил, что землетрясение привело к огромному ущербу и гибели людей, хотя точное число жертв остается неясным. Правительство мобилизовало группу спасателей для оказания помощи пострадавшим, сообщает телерадиостанция BBC.

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,4

По данным геологической службы США (USGS), эпицентр субботнего землетрясения находился примерно в 12 километрах от города Сен-Луи-дю-Сюд. Толчки ощущались также в густонаселенной столице Порт-о-Пренс, расположенной примерно в 125 километрах и в соседних странах.

Напомним, Гаити все еще восстанавливается после разрушительного землетрясения 2010 года, в результате которого погибло более 200 тысяч человек.

В мире Северная и Центральная Америка Гаити

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