На Гаити подсчитывают жертвы разрушительного землетрясения

По предварительным данным, около тридцати человек погибли в результате землетрясения на западе Гаити магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. На снимках в социальных сетях видны здания, превратившиеся в руины.

Премьер-министр Ариэль Генри заявил, что землетрясение привело к огромному ущербу и гибели людей, хотя точное число жертв остается неясным. Правительство мобилизовало группу спасателей для оказания помощи пострадавшим, сообщает телерадиостанция BBC.

По данным геологической службы США (USGS), эпицентр субботнего землетрясения находился примерно в 12 километрах от города Сен-Луи-дю-Сюд. Толчки ощущались также в густонаселенной столице Порт-о-Пренс, расположенной примерно в 125 километрах и в соседних странах.

Напомним, Гаити все еще восстанавливается после разрушительного землетрясения 2010 года, в результате которого погибло более 200 тысяч человек.

#NEW: Images reveal mass destruction following the 7.2 earthquake in #Haiti. Similar in strength to the catastrophic earthquake that killed more than 160,000 people in the Caribbean country in 2010, according to a study. pic.twitter.com/1RYFlv31af — Leonardo Feldman (@LeoFeldmanNEWS) August 14, 2021