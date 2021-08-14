Около 100 тысячам иностранцев отказали во въезде в Россию

В течение полугода сотрудники подразделений МВД России по вопросам миграции отказали в разрешении на въезд в нашу страну почти 100 тысячам иностранцев. Такие данные приведены в статистике, опубликованной на официальном сайте министерства.
"За январь-июнь 2021 года направлено 98,339 представлений о неразрешении на въезд в Российскую Федерации", - говорится в отчете.
Поясняется, что отказы получили иностранные граждане и лица без гражданства, желавшие въехать в нашу страну.
Впрочем, это не какой-то необычный показатель. Поскольку за аналогичный период 2020 года было выдано 110,681 тысяч аналогичных запретов на въезд иностранцев в РФ.