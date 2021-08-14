Около 100 тысячам иностранцев отказали во въезде в Россию

Новости

В Москве девушку задушили в сквере 11:56
Петр Толстой призвал продвигать русские культуру и традиции 11:52
Тренер "Монако" рассказал о степени серьезности травмы Головина 11:29
Оперштаб: В Москве выявлено 2317 новых случаев COVID-19 11:21
"Реал" готовится выйти из испанской Примеры 11:21
Талибы захватили столицу афганской провинции Логар 11:11
Утверждены правила предоставления льготных кредитов на строительство дорог 10:16
В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме у детей 10:09
Трутнев провел совещание в аэропорту Якутска 08:37
Более половины населения Китая привили от COVID-19 08:35
В "Векторе" заявили об отсутствии смертей из-за "ЭпиВакКороны" 08:23
Россия может достичь рекордных показателей добычи нефти к лету 2022 года 08:00
В каких случаях "коммуналку" должно оплачивать государство 07:32
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев прибыл в Якутию 07:17
В Германии назвали размер пенсии Ангелы Меркель после ее отставки 06:43
Врач рассказала о пользе трех известных "вредных" продуктов 06:24
В Якутии за сутки ликвидировано 17 природных пожаров 05:42
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил парогазовый столб 05:18
В США из-за нехватки медперсонала в больницах задействуют Нацгвардию 04:53
Антонов: РФ отвергает измышления о попытках повлиять на ситуацию в США 04:44
Россиянам рассказали, как уберечь банковский пароль от мошенников 04:06
Тело командира экипажа Ми-8 подняли из Курильского озера 04:01
Канада объявила о планах принять 20 тысяч беженцев из Афганистана 03:34
Иммунолог: Быстрая вакцинация не даст коронавирусу приспособиться к вакцине 03:34
В Белом доме обсудили эвакуацию гражданских лиц из Афганистана 02:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
14.08.2021 11:34
Рубрика: Происшествия

Около 100 тысячам иностранцев отказали во въезде в Россию

Текст: Иван Петров
В течение полугода сотрудники подразделений МВД России по вопросам миграции отказали в разрешении на въезд в нашу страну почти 100 тысячам иностранцев. Такие данные приведены в статистике, опубликованной на официальном сайте министерства.

"За январь-июнь 2021 года направлено 98,339 представлений о неразрешении на въезд в Российскую Федерации", - говорится в отчете.

МВД на 50 лет запретило въезд в РФ двум иностранцам

Поясняется, что отказы получили иностранные граждане и лица без гражданства, желавшие въехать в нашу страну.

Впрочем, это не какой-то необычный показатель. Поскольку за аналогичный период 2020 года было выдано 110,681 тысяч аналогичных запретов на въезд иностранцев в РФ.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Соцсфера Миграция Правительство МВД Иностранцы в России

Главное сегодня

Под Владимиром в ДТП с автобусом пострадали 22 человека
Антонов: РФ отвергает измышления о попытках повлиять на ситуацию в США
Около тысячи детей эвакуировали из детских лагерей на Кубани
Путин и Меркель проведут переговоры в Москве 20 августа
Вильфанд предупредил об "опасной погоде" в ряде регионов России
Верховный суд объяснил, как вручать повестки инвалидам
В карте спасения в ДТП опишут все автомобили и способы помощи водителям