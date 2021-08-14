Петр Толстой призвал продвигать русские культуру и традиции

Русская культура остается наиболее сильной и глубокой среди тех, что существуют в пространстве бывшего СССР. Так считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Во время встречи со студентами-академистами общества "Царьград" он сказал, что властям нужно уделять больше внимания сохранению традиций народа:

- Русские - это, к сожалению, слово, которое на протяжении 20 лет, можно сказать, находилось под запретом. Предпочтительнее было говорить "россиянин". Когда говоришь "русский", сразу поднимался вопрос уважения к независимости других народов. Но разве это их обижает?

Он отметил, что русская культура является государствообразующей - она веками впитывала в себя лучшее и была фундаментом традиций малых народов:

- Я за то, чтобы русская культура была полностью представлена везде, в том числе и в вузах. Родные традиции нужно укреплять, чаще готовить национальные выступления и вспоминать историю. А те преподаватели и ректоры, которые этого не понимают, может быть, поменяют работу.