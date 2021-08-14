Путин дал поручения по ликвидации последствий пожаров и паводков. Главное

- Принять план восстановления жилья в регионах, пострадавших в результате ЧС.
- Подготовить все средства, чтобы безотлагательно отправить в безопасные места детей, пожилых, женщин, особенно беременных.
- При необходимости перевезти людей с хроническими болезнями из зон задымления.
- Быстро оценить ущерб от природных пожаров, принять планы восстановления.
- Избегать бюрократии при подтверждении гражданами права на выплаты после ЧС.
- Обеспечить начало учебы школьников из пострадавших районов с 1 сентября.
- Не затягивать с ремонтом пострадавших объектов.
- При проведении противопожарных мероприятий минимизировать урон для лесов и организовать работу по спасению диких животных.
- Обдумать идею обязательного страхования имущества в районах, юридически обозначенных зонами подтопления.
- Организовать отдых детей из Якутии в летних лагерях, нуждающимся помочь в лечении в других регионах.
- Продумать дотации по восстановлению социально-бытовых объектов и поддержке сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от ЧС.
- Отработать возможность усиления возможностей МЧС по отдельным регионам.
- Усилить работу по снижению парниковых выбросов в промышленных центрах.