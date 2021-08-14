Путин дал поручения по ликвидации последствий пожаров и паводков. Главное

Президент России поручил своей администрации в контакте с правительством за выходные подготовить поручения по итогам совещания по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России. Уже в понедельник Владимир Путин их подпишет. "РГ" публикует основные задачи, прозвучавшие на совещании.

- Принять план восстановления жилья в регионах, пострадавших в результате ЧС. - Подготовить все средства, чтобы безотлагательно отправить в безопасные места детей, пожилых, женщин, особенно беременных. - При необходимости перевезти людей с хроническими болезнями из зон задымления. - Быстро оценить ущерб от природных пожаров, принять планы восстановления. Путин обсудил с Совбезом РФ сотрудничество в сфере обороны - Избегать бюрократии при подтверждении гражданами права на выплаты после ЧС. - Обеспечить начало учебы школьников из пострадавших районов с 1 сентября. - Не затягивать с ремонтом пострадавших объектов. - При проведении противопожарных мероприятий минимизировать урон для лесов и организовать работу по спасению диких животных. - Обдумать идею обязательного страхования имущества в районах, юридически обозначенных зонами подтопления. - Организовать отдых детей из Якутии в летних лагерях, нуждающимся помочь в лечении в других регионах. - Продумать дотации по восстановлению социально-бытовых объектов и поддержке сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от ЧС. - Отработать возможность усиления возможностей МЧС по отдельным регионам. - Усилить работу по снижению парниковых выбросов в промышленных центрах.