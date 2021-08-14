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Рубрика: Власть

Путин дал поручения по ликвидации последствий пожаров и паводков. Главное

Текст: Кира Латухина
Президент России поручил своей администрации в контакте с правительством за выходные подготовить поручения по итогам совещания по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России. Уже в понедельник Владимир Путин их подпишет. "РГ" публикует основные задачи, прозвучавшие на совещании.

- Принять план восстановления жилья в регионах, пострадавших в результате ЧС.

- Подготовить все средства, чтобы безотлагательно отправить в безопасные места детей, пожилых, женщин, особенно беременных.

- При необходимости перевезти людей с хроническими болезнями из зон задымления.

- Быстро оценить ущерб от природных пожаров, принять планы восстановления.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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- Избегать бюрократии при подтверждении гражданами права на выплаты после ЧС.

- Обеспечить начало учебы школьников из пострадавших районов с 1 сентября.

- Не затягивать с ремонтом пострадавших объектов.

- При проведении противопожарных мероприятий минимизировать урон для лесов и организовать работу по спасению диких животных.

- Обдумать идею обязательного страхования имущества в районах, юридически обозначенных зонами подтопления.

- Организовать отдых детей из Якутии в летних лагерях, нуждающимся помочь в лечении в других регионах.

- Продумать дотации по восстановлению социально-бытовых объектов и поддержке сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от ЧС.

- Отработать возможность усиления возможностей МЧС по отдельным регионам.

- Усилить работу по снижению парниковых выбросов в промышленных центрах.

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