Путин поручил спасти диких животных из зон пожара

Нужно постараться максимально сохранить лесные богатства и спасти диких животных, заявил президент на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в России, которое он провел в режиме видеоконференции.

"При проведении противопожарных мероприятий надо организовать работу так, чтобы минимизировать урон для животного мира тайги и лесов", - указал Владимир Путин. "Обязательно организовать работу по спасению диких животных, зверей - насколько это возможно", - добавил он.

Также президент попросил незамедлительно приступить к всесторонней оценке причиненного ущерба.