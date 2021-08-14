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14.08.2021 11:55
Рубрика: Общество

Александр Мажуга: Нам нужен комплекс мер, отвечающий запросам работодателей и выпускников вузов

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Ольга Крылова Фото: Ольга Крылова
Фото: Ольга Крылова

В столице на Покровке, 47 прошло заседание "круглого стола", посвященное помощи студентам при первом трудоустройстве. Участие в нем приняли замминистра обороны РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов и профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга. Участники пришли к выводу, что необходимо выстраивать тесные связи вузов и предприятий, консультировать студентов и помогать им находить работодателей, заинтересованных в кадрах.

Фото: Данил Головкин
Ученый Мажуга: Российские университеты дают ответы на глобальные вызовы

Александр Мажуга отметил, что в Москве серьезно меняется рынок труда. В частности, в программе Сергея Собянина "Лучший город Земли" особое внимание уделено вопросам профессиональной самореализации. Правительство столицы уже вдвое сократило объемы бумажного оборота в службах занятости. В планах Москвы - полностью перевести работу с соискателями в цифровой формат и обеспечить умный поиск среди 350 тысяч имеющихся вакансий.

"За последние годы многие крупные вузы смогли выстроить рабочие контакты с предприятиями, которые становятся базовыми и для проведения стажировок, и для трудоустройства выпускников", - продолжал Александр Мажуга. Вместе с тем выпускники не всегда могут легко разобраться в тонкостях трудовых отношений".

"Нам нужен комплекс мер, который будет отвечать запросам и работодателей, и выпускников. Одной из ключевых здесь должна стать возможность для студентов еще во время учебы познакомиться с работой разных компаний и производств, погрузиться в процесс и понять нюансы. Ответы на эти вопросы могут дать стажировки и различные виды практики", - заключил профессор РАН.

Опытом защиты прав молодых выпускников поделился заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов. Он рассказал о программе военной подготовки офицеров при гражданских вузах и работе научных и научно-производственных рот Вооруженных Сил Российской Федерации:

"С 2008 года в целях обучения по распоряжению правительства РФ создано 37 учебных военных центров, в которых осуществляется подготовка специалистов по специальностям, родственным военно-учетным специальностям Вооруженных Сил Российской Федерации. Курсанты, проходящие военное обучение в учебных военных центрах, получают ряд преимуществ и льгот. Учебный военный центр законодательно обеспечивает социальную защищенность офицера - выпускника учебного военного центра на перспективу службы, в том числе возможность участия выпускника в программе военной ипотеки и приобретения им государственных жилищных сертификатов. Кроме того, студенты после окончания вуза имеют возможность в ходе военной службы по призыву поступить на контрактную службу и при условии соответствия полученного образования и военно-учетной специальности назначаются на офицерскую должность с получением первичного офицерского звания".

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