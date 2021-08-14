Новости

Путин поговорил по телефону с многодетной семьей из Надыма 12:58
Трутнев поручил обеспечить безопасность людей, живущих возле лесов в Якутии 12:36
СК возбудил дело из-за повреждения обелиска на могиле воинов в Выборге 12:27
Мадуро одобрил подписание меморандума между властями Венесуэлы и оппозицией 12:14
Бирюков: Завершаются работы по комплексному благоустройству острова Балчуг 12:12
Пермский робот поступил на службу в Узбекистан 12:02
В Москве девушку задушили в сквере 11:56
Петр Толстой призвал продвигать русские культуру и традиции 11:52
Тренер "Монако" рассказал о степени серьезности травмы Головина 11:29
Оперштаб: В Москве выявлено 2317 новых случаев COVID-19 11:21
"Реал" готовится выйти из испанской Примеры 11:21
Талибы захватили столицу афганской провинции Логар 11:11
Утверждены правила предоставления льготных кредитов на строительство дорог 10:16
В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме у детей 10:09
Трутнев провел совещание в аэропорту Якутска 08:37
Более половины населения Китая привили от COVID-19 08:35
В "Векторе" заявили об отсутствии смертей из-за "ЭпиВакКороны" 08:23
Россия может достичь рекордных показателей добычи нефти к лету 2022 года 08:00
В каких случаях "коммуналку" должно оплачивать государство 07:32
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев прибыл в Якутию 07:17
В Германии назвали размер пенсии Ангелы Меркель после ее отставки 06:43
Врач рассказала о пользе трех известных "вредных" продуктов 06:24
В Якутии за сутки ликвидировано 17 природных пожаров 05:42
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил парогазовый столб 05:18
В США из-за нехватки медперсонала в больницах задействуют Нацгвардию 04:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
14.08.2021 12:12
Рубрика: Экономика

Бирюков: Завершаются работы по комплексному благоустройству острова Балчуг

Текст: Ирина Огилько

Специалисты комплекса городского хозяйства завершают комплексное благоустройство острова Балчуг. Об сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Бирюков: В Москве завершается ремонт Большого Каменного моста

"Работы по обновлению четырех набережных - Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской, Садовнической улицы, двух Раушских переулков находятся в стадии завершения и уже ко Дню города в столице появится новое удобное прогулочное пространство, - отметил Петр Бирюков. - В рамках проекта вернули набережным исторический облик, привели в порядок улицы, здания и сооружения, поменяли архитектурно-художественную подсветку и освещение".

Заместитель мэра подчеркнул, что на время работ набережные и прилегающие улицы не закрывают для водителей и пешеходов, но планируется ограничение движения на них во время финальной укладки асфальтобетонного покрытия.

"Благоустройство проводится в рамках единой концепции преображения набережных, цель которой - сделать территорию у воды комфортной и функциональной, - рассказал Петр Бирюков. - С 2011 года в городе отремонтированы 32 набережные общей протяженностью около 60 км. В исторической части столицы создан единый комфортный пешеходный маршрут вдоль набережных от "Москва-Сити" до Таганской площади".

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках благоустройства острова Балчуг все воздушные провода убрали в подземные коллекторы, что позволило улучшить визуальный облик пространства.

Для пешеходов и пассажиров общественного транспорта установят удобные остановочные павильоны с беспроводной связью и зарядными слотами.

Сориентироваться в обновленном районе гостям столицы помогут 15 навигационных стел.

Зеленые насаждения вдоль всех набережных будут сохранены, дополнительно высадят около 600 деревьев и более 11 тысяч кустарников.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин поговорил по телефону с многодетной семьей из Надыма
Названа возможная причина ДТП с автобусом под Владимиром
Антонов: РФ отвергает измышления о попытках повлиять на ситуацию в США
На Кубани подтопило более 1,3 тысячи домовладений
Вильфанд предупредил об "опасной погоде" в ряде регионов России
Названы проблемы банковских вкладов и способы накопить к пенсии
Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячного пособия на детей