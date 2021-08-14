Бирюков: Завершаются работы по комплексному благоустройству острова Балчуг

Специалисты комплекса городского хозяйства завершают комплексное благоустройство острова Балчуг. Об сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Работы по обновлению четырех набережных - Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской, Садовнической улицы, двух Раушских переулков находятся в стадии завершения и уже ко Дню города в столице появится новое удобное прогулочное пространство, - отметил Петр Бирюков. - В рамках проекта вернули набережным исторический облик, привели в порядок улицы, здания и сооружения, поменяли архитектурно-художественную подсветку и освещение".

Заместитель мэра подчеркнул, что на время работ набережные и прилегающие улицы не закрывают для водителей и пешеходов, но планируется ограничение движения на них во время финальной укладки асфальтобетонного покрытия.

"Благоустройство проводится в рамках единой концепции преображения набережных, цель которой - сделать территорию у воды комфортной и функциональной, - рассказал Петр Бирюков. - С 2011 года в городе отремонтированы 32 набережные общей протяженностью около 60 км. В исторической части столицы создан единый комфортный пешеходный маршрут вдоль набережных от "Москва-Сити" до Таганской площади".

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках благоустройства острова Балчуг все воздушные провода убрали в подземные коллекторы, что позволило улучшить визуальный облик пространства.

Для пешеходов и пассажиров общественного транспорта установят удобные остановочные павильоны с беспроводной связью и зарядными слотами.

Сориентироваться в обновленном районе гостям столицы помогут 15 навигационных стел.

Зеленые насаждения вдоль всех набережных будут сохранены, дополнительно высадят около 600 деревьев и более 11 тысяч кустарников.