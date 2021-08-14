Число пострадавших от взрыва автобуса в Воронеже выросло до 24 человек

Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек, сообщил глава Воронежской области Александр Гусев в своем телеграмм-канале. Он уточнил, что они обратились за помощью к медикам накануне: один пострадавший находится в больнице состоянии средней тяжести, второй - получив помощь медиков отказался от госпитализации.

Губернатор напомнил, что сейчас в Больнице скорой медицинской помощи №1 лечат 14 человек, раненых во время взрыва в маршрутке. Один из них - в тяжелом состоянии в реанимации, остальные - с травмами средней тяжести госпитализированы в стационаре.

Еще двоим оказывают помощь в областной клинической больнице. Всего госпитализировано 16 из 24 пострадавших.

Напомним, что ранее два человека умерли от полученных при взрыве травм.