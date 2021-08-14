Новорожденного ребенка обнаружили в мусорном контейнере в Москве

В центре Москвы в мусорном контейнере нашли живого младенца.

Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, ребенок был обнаружен около дома на улице Усачева. Кто-то положил его в полиэтиленовый пакет и выбросил в контейнер.

Прибывшие на место врачи предположили, что брошенной девочке - не больше суток от роду. Медики детально ее обследуют. Прокуратура намерена установить личности родителей ребенка.

Отметим, что это уже третий подобный случай за последнюю неделю в Москве. Одного подкидыша нашли ночью на остановке на Алтуфьевском шоссе, второго - на скамейке у подъезда дома на Ярославском шоссе.