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14.08.2021 11:21
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 2317 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 2317 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 617 человек. На ИВЛ находятся 322 человека.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
За сутки в России подтверждено 22 144 случая COVID-19 в 85 регионах

В городе выздоровели еще 2844 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 407 723. В столице скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах, например в одном из крупнейших в Европе центров вакцинации в Гостином Дворе. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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