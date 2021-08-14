Под Владимиром в ДТП с автобусом пострадали 22 человека

Во Владимирской области около трех часов утра автобус столкнулся c фурой MAN. Как сообщили в региональном УМВД, пострадали 22 человека, 16 из них госпитализированы.

ДТП произошло на 97-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Александровском районе. По предварительным данным, автобус Neoplan ехал из Ярославля в сторону столицы. В ходе движения 57-летний водитель допустил столкновение с фурой, которая ехала в попутном направлении.

К счастью, в ДТП никто из пассажиров и водителей не погиб. В настоящее время пострадавшим оказывают помощь медики, а полиция устанавливает все обстоятельства аварии.