В центре европейской части России сохранится аномально теплая погода

Жителям Центрального федерального округа в ближайшие дни теплая одежда не понадобится. До 19 августа температурный фон в регионе будет на 2-4 градуса выше климатической нормы.

"В Москве, в частности, погода будет замечательная на выходных и в первой половине следующей недели", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, даже ночи в центре европейской части России будут теплыми - 11-14 градусов. В светлое время суток воздух прогреется до 29 градусов (18 августа). В понедельник и вторник днем от 24 до 26 градусов. Небольшие летние дожди ожидаются 17 и 18 августа.

Ранее сообщалось, что выходные в столице будут теплыми и погожими. В субботу дожди прекратятся, а столбики термометров поднимутся до отметки +25 градусов. В воскресенье еще на несколько градусов теплее, но есть вероятность дождей.