"Воскресение", Носков и Crossroadz выступят на третьем "Русском Вудстоке"

Двухдневный музыкальный фестиваль, полное название которого "Russian Woodstock. Мир, любовь, музыка", пройдет в Москве на ВДНХ с 4 по 5 сентября. В числе тех, кто выступит на двух его сценах - в Зеленом театре и Доме культуры - немало легендарных музыкантов. Среди них группы "Воскресение", Crossroadz, новый коллектив гитариста "Парка Горького" Алексея Белова, Николай Арутюнов из "Лиги блюза" и многие другие.

Состав участников действительно впечатляет: все они - цвет российского рока 80-90-х. Очень кстати будет появление и одного из лучших гитаристов страны Дмитрия Четвергова с новым составом музыкантов. И Ольги Кормухиной, которая на главной сцене open-air "Нашествие" очень убедительно исполнила "Лестницу в небо" группы Led Zeppelin. Право, хочется услышать это еще раз! Да и зарубежные гости в этом году очень интересны - особенно стоит обратить внимание на кубинский проект Gypsy Jack, Alex Carlin Band из США, группу Tony Watkins & Smokebreakers (Ирландия), OUDIMA (Нигерия, Камерун, Куба) и "Оркестр интуитивной музыки" из Израиля.

Хорошо, что концерты будут идти с утра до позднего вечера. 4 сентября они начнутся в 12.00, а 5-го - еще раньше, в 11.30. Закончатся ближе к 23.00.

Из "изюминок" и самых креативных затей организаторов третьего "Русского Вудстока" - вечерний концерт первого дня фестиваля. Начиная с 20.00 культовые российские рок-музыканты в рамках проекта Woodstock Tribute исполнят песни, которые звучали на самом первом фестивале Woodstock в США в 1969 году. А там, между прочим, выступали Джими Хендрикс, Джо Кокер, Карлос Сантана, Creedence Clearwater Revival, Дженис Джоплин, The Who, Рави Шанкар и другие выдающиеся артисты.

Любопытно, как справятся теперь с их репертуаром наши звезды: Николай Носков, Алексей Белов, Алексей Глызин, Дмитрий Варшавский из "Черного кофе", Альберт Асадуллин, Маша Кац, Игорь Сандлер из "Интеграла", Роман Архипов, гитарист Александр Левшин, джазовые певицы Анна Королева, Лариса Долина и другие.

Кстати

Увы, попадут на "Русский Вудсток" не все желающие - из-за ковидных ограничений на каждой концертной площадке смогут присутствовать не более 500 зрителей.