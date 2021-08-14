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14.08.2021 04:30
Рубрика: Власть

Губернатор Василий Орлов: 277 проектов реализуют по инициативе амурчан

Текст: Татьяна Дмитракова
В Амурской области с каждым годом увеличивается число участников программы по поддержке местных инициатив.

Напомним, программа действует в Приамурье с 2017-го - тогда стартовал пилотный проект. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Одно из главных условий инициативного бюджетирования - софинансирование со стороны муниципалитетов и граждан.

Если в 2019 году был реализован 81 проект (на что минфин области выделил 78 миллионов рублей), то в 2020-м - уже 167. По предложениям амурчан благоустроили общественные территории, создали парки, разбили скверы, отремонтировали памятники и восстановили места захоронений, построили детские площадки. Каждый проект-участник в прошлом году получил не более одного миллиона рублей из регионального бюджета.

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
Василий Орлов: На ремонт медучреждений выделены беспрецедентные суммы

- Программа инициативного бюджетирования, которую выполняет правительство области, зарекомендовала себя как действенный механизм, позволяющий объединить финансовые ресурсы областного и муниципального бюджетов со вкладом физических, а иногда и юридических лиц, и направить их на решение социально значимых задач по благоустройству территорий на пользу самих жителей. Данная программа служит своего рода школой для органов местного самоуправления по эффективному решению проблем территорий, - подчеркнул глава региона Василий Орлов.

С прошлого года программа стала более доступной для муниципалитетов. Во-первых, проекты теперь могут заявлять не только сельские, но и городские поселения. Во-вторых, для участия в конкурсном отборе от сельского поселения можно представлять несколько заявок, а не одну, как это было в 2018-2019 годах. В-третьих, областное министерство финансов снизило долю денежного вклада населения с трех до одного процента. Между тем максимальный размер субсидии на проект в этом году увеличен до двух миллионов рублей.

В 2021 году на конкурс по поддержке местных инициатив муниципалитеты подали в полтора раза больше заявок, чем в 2020-м. Лидером стал Ивановский район с 28 проектами. 21 заявка получена от Тамбовского района, 20 - от Тындинского, по 19 - от Свободненского и Серышевского районов. По итогам двух конкурсов победителями признаны 277 проектов, на их реализацию областной бюджет в общей сложности выделил более 374 миллиона рублей.

Фото: Правительство Амурской области
Василий Орлов: В Приамурье обновляют дорожную и коммунальную технику

- Смысл инициативного бюджетирования - это непосредственное участие граждан в решении вопросов местного значения, выдвижение тех проектов, которые хотят реализовать сами жители, - прокомментировали в областном правительстве. - Поэтому одним из основных факторов при оценке становится результат сходов или опросов населения. Жители выбирают, что им нужнее в поселении - стадион, спортивная площадка, новый сквер. Поэтому мы стараемся максимально поддержать все инициативы, постоянно увеличивая бюджет программы.

В рамках программы во многих населенных пунктах Амурской области преобразят учреждения культуры. В Доме культуры села Загорная Селитьба заменят окна, двери и полы. Ремонт проходит в ДК Новостепановки, Лебяжьего, Петрушей, Ерковцов, Алексеевки, Малиновки, Тавричанки, Юбилейного, Большеозерки, Базисного, Беленького. В селах Бичура, Тыгда, Сычевка, Свободка, Первомайское обновляют оборудование клубов и благоустраивают территорию рядом с ними.

Важное направление в программе инициативного бюджетирования - сохранение памяти земляков, павших в годы Великой Отечественной войны. В этом году памятники и обелиски в честь воинов-односельчан и прилегающие к ним территории реставрируют в селах Климоуцы, Поляна, Романовка, Муравьевка, Семидомка, Борисоглебка, Ильиновка, Средняя Полтавка.

В десятках амурских сел по желанию местных жителей устанавливают уличные фонари и беседки, тренажеры и детские игровые комплексы, обустраивают скверы и парки, спортивные площадки и стадионы.

Василий Орлов: Все больше амурчан покупают жилье по льготной ипотеке

К примеру, поселок городского типа Архара впервые участвует в программе по поддержке местных инициатив. Здесь приводят в порядок парк имени Гагарина. Стоимость проекта, предложенного местными жителями, - 2,5 миллиона рублей. На эти деньги в Архаре до начала октября отремонтируют два памятника, заасфальтируют пешеходные дорожки, установят лавочки и игровое оборудование.

- Инициативное бюджетирование - хорошая программа, в которой нам удалось поучаствовать. В следующем году мы снова планируем подать заявку в министерство финансов на реализацию своего проекта. Субсидия региональной казны - хорошая поддержка для местного бюджета, - уверен глава Архары Виктор Цимбал.

С коллегой согласна руководитель Полянского сельсовета Оксана Деркач.

- Программа по поддержке местных инициатив - огромная помощь, так как у муниципалитетов средства ограничены и денег на благоустройство сел, как правило, не хватает, - сказала она. - Еще один плюс - проекты разрабатываются совместно с жителями, они чувствуют свою причастность к тому, что происходит на территории, да и участие в инициативном бюджетировании сближает сельчан и местные власти.

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