Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев прибыл в Якутию

В Якутию прибыл полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер правительства Юрий Трутнев, сообщается на сайте правительства республики. Причина его визита - лесопожарная ситуация в Якутии, где действуют 172 пожара. Ситуацию осложняет высокий класс пожароопасности в лесах.

По словам министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) специалисты сейчас заняты локализацией лесного пожара, который перешел границу городского округа "город Якутск".

Работающий в республике глава МЧС России Евгений Зиничев в субботу провел совещание по прохождению в Якутии пожароопасного сезона. В этот же день в республику дополнительно прибудет вертолет МИ-8 из Приамурья. Ранее был переброшен тяжелый вертолет Ми-26. Сегодня вертолеты Ми-8 будут работать в Верхневилюйском, Чурапчинском районах, Ми-26 Хабаровского авиаотряда - в Намском районе. Самолеты Бе-200 будут задействованы в тушении пожаров в Верхневилюйском районе.

Между тем первичные выплаты в размере 30 тысяч рублей перечислены 175 жителям села Бясь-Кюель Горного района, сильно пострадавшим от огня и потерявшим жилье. В селе продолжаются восстановительные работы, оно обеспечивается электроэнергией от дизельной генераторной установки. Республиканский Минсельхоз по поручению главы республики занимается сейчас вопросом строительства в селе коровников взамен сгоревших.