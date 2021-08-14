Путин: Учебный год в зонах ЧС должен начаться вовремя

Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить своевременное начало учебного года для детей, проживающий в регионах, где объявлена чрезвычайная ситуация в связи с природными катаклизмами.

"Хочу подчеркнуть, приближается 1 сентября. Мы об этом хорошо знаем - начало нового учебного года", - отметил глава государства на совещании, посвященном ликвидации последствий пожаров и подтоплений в ряде субъектов РФ.

"Все дети из пострадавших районов должны своевременно пойти в школу, а социально значимые учреждения должны быть максимально оперативно отремонтированы", - добавил Владимир Путин.