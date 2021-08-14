Тело командира экипажа Ми-8 подняли из Курильского озера

Спасатели обнаружили тела трех погибших на дне Курильского озера рядом с упавшим вертолетом. Об этом написал губернатор Камчатского края в своем Телеграм-канале.

- Поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края. На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек. Работы будут проводиться в светлое время суток, - сообщил Владимир Солодов.

Тело погибшего командира экипажа вертолета Ми-8 поднято со дна озера.

Напомним, 12 августа вертолет авиакомпании "Витязь-Аэро" с 13 пассажирами и тремя членам экипажа потерпел крушение над Курильским озером на Камчатке. Восемь человек в катастрофе выжили, двое из них находятся в реанимации.