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14.08.2021 04:01
Рубрика: Происшествия

Тело командира экипажа Ми-8 подняли из Курильского озера

Текст: Татьяна Дмитракова

Спасатели обнаружили тела трех погибших на дне Курильского озера рядом с упавшим вертолетом. Об этом написал губернатор Камчатского края в своем Телеграм-канале.

- Поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края. На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек. Работы будут проводиться в светлое время суток, - сообщил Владимир Солодов.

Фото: МЧС России/ТАСС
В МЧС уточнили, что упавший вертолет на Камчатке лежит на глубине 110 метров

Тело погибшего командира экипажа вертолета Ми-8 поднято со дна озера.

Напомним, 12 августа вертолет авиакомпании "Витязь-Аэро" с 13 пассажирами и тремя членам экипажа потерпел крушение над Курильским озером на Камчатке. Восемь человек в катастрофе выжили, двое из них находятся в реанимации.

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