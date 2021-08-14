Трутнев поручил обеспечить безопасность людей, живущих возле лесов в Якутии

Жители населенных пунктов в пожароопасных территориях должны быть защищены, заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе совещания в аэропорту Якутска.

"Надо добиваться того, чтобы все риски ушли. Потому что люди сейчас находятся в достаточно сложной ситуации. Но особого волнения, каких-то особенных расстроенных чувств я на месте не ощутил, люди борются", - сказал он.

Трутнев отметил, что поручил "Роскосмосу" доложить о ситуации с площадью пожаров в регионе. "Я попросил "Роскосмос" подготовиться, чтобы они доложили, как ситуация выглядит по площадным характеристикам, по поставке информации, будем вместе доводить ситуацию до победы, чтобы люди жили в нормальных условиях", - сказал вице-премьер.