Трутнев призвал тщательнее координировать работу по тушению пожаров в Якутии

"Нам надо убрать все препятствия для тех людей, которые борются с огнем. Потому что истории, когда им необходимы порубочные билеты для того, чтобы организованные противопожарные полосы строить, это, конечно, никуда не годится", - сказал Трутнев.

Он обратил также внимание на необходимость решить вопрос с минерализованными полосами, через которые, случается, прорывается огонь.

Сейчас на территории Намского района действуют пять лесных пожаров, сообщается на сайте правительства республики Сложная обстановка наблюдается в селах Ергелях МО "Тастахский наслег", Хонгор Биэ МО "Салбанский наслег", Фрунзе МО "Фрунзенский наслег" и селе Харыялах МО "Кобяконский наслег".

На тушении пожаров в районе работают более 600 человек, в том числе представители Министерства обороны РФ, МЧС РФ, "Якутлесресурса", добровольцы и мобилизованные граждане. Привлечены (тягачи, бульдозеры, пожарные автоцистерны).