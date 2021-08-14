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14.08.2021 08:43
Рубрика: Власть

Трутнев призвал тщательнее координировать работу по тушению пожаров в Якутии

Текст: Ольга Журман
Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, находясь с рабочей поездкой в Якутии, потребовал более тщательно координировать работу по тушению лесных пожаров в республике, сообщает ТАСС. Это заявление он сделал по итогам облета территории в Тастахском наслеге Намского района, где сейчас наблюдается наиболее сложная пожароопасная обстановка.

"Нам надо убрать все препятствия для тех людей, которые борются с огнем. Потому что истории, когда им необходимы порубочные билеты для того, чтобы организованные противопожарные полосы строить, это, конечно, никуда не годится", - сказал Трутнев.

В Якутии за сутки ликвидировано 17 природных пожаров

Он обратил также внимание на необходимость решить вопрос с минерализованными полосами, через которые, случается, прорывается огонь.

Сейчас на территории Намского района действуют пять лесных пожаров, сообщается на сайте правительства республики Сложная обстановка наблюдается в селах Ергелях МО "Тастахский наслег", Хонгор Биэ МО "Салбанский наслег", Фрунзе МО "Фрунзенский наслег" и селе Харыялах МО "Кобяконский наслег".

На тушении пожаров в районе работают более 600 человек, в том числе представители Министерства обороны РФ, МЧС РФ, "Якутлесресурса", добровольцы и мобилизованные граждане. Привлечены (тягачи, бульдозеры, пожарные автоцистерны).

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