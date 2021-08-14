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14.08.2021 17:09
Рубрика: Авто

Трутнев: В ДФО еще год можно будет ввозить автомобили без "ЭРА-ГЛОНАСС"

Текст: Евгения Думанская

Во время совещания вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с главами регионов округа врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил продлить временный порядок ввоза на территорию страны бывших в употреблении транспортных средств для личных нужд жителей Дальнего Востока без установки на автомобили аппаратуры вызова экстренных служб системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Якутии
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"Это касается в первую очередь праворульных подержанных японских машин<...>Я бы хотел заручиться Вашей поддержкой вплоть до декабря 2022 года продлить мораторий, если это возможно", - сказал Дегтярев.

Он пояснил, что установка системы создаст дополнительный финансовый барьер для автомобилистов и приведет к росту цен.

Дегтярев ответил, что уже предварительной обсуждал этот вопрос с главой правительства Михаилом Мишустиным, и тот поддержал пролонгацию временного порядка.

"То есть мы примем решение о том, что люди на Дальнем Востоке смогут и в следующем году беспрепятственно ввозить праворульные автомобили для личного пользования. Такое решение Правительством будет принято", - сказал вице-премьер.

Система "ЭРА-ГЛОНАСС" с 2017 года обязательно устанавливается на все новые автомобили, которые продаются в России. Она автоматически связывается с оператором в случае ДТП, чтобы вызвать помощь, а также водитель в случае необходимости может связаться со службой поддержки.

В регионах Авто Правительство Вице-премьеры Президент Полпреды Президента в федеральных округах ДФО

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