В Якутии за сутки ликвидировано 17 природных пожаров

За последние сутки в Республике Якутия ликвидировано 17 пожаров на общей площади свыше 57 тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Якутии.

На тушении 172 пожаров сейчас задействовано 4,8 тысячи человек и 766 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств МЧС России и федерального резерва Авиалесоохраны.

Спасатели расширяют минерализованные полосы и тушат отдельные очаги возгораний. За сутки авиацией МЧС России выполнено 6 вылетов и перевезено 108 специалистов МЧС и других занятых на тушении пожаров служб.

Спасатели МЧС России продолжают работу на территории Намского, Томпонского, Таттинского, Горного, Верхневилюйского, Хангаласского, Чурапчинского и Усть-Алданского районов, где сохраняется напряженная обстановка. В зависимости от погодных условий в плане на применение авиация МЧС России близ населенных пунктов Улахан-Эбя, Ергелех, Фрунзе, Далыр, Кырыкый, Бютейдях и Хомустах, - говорит начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин.

Специалистами проводится непрерывный мониторинг воздуха. Исследовано 129 проб. Населению рекомендуется меньше находится вне помещений и использовать защитные маски. Необходимо ограничить физические нагрузки и пить больше воды. Особенно осторожными следует быть лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания сердечно - сосудистой системы.