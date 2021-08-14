В центре Оренбурга загорелись девять зданий

В историческом центре Оренбурга в переулке Почтовом загорелись восемь жилых и одно административное здание. Об этом сообщили в администрации города.

МЧС по региону получило сообщение о возгорании в одном нежилом и одном соседнем жилом доме в переулке Почтовый. Ведомство сообщило о том, что на месте работают 16 боевых расчетов. В ликвидации пожара принимают участие 134 человека.

В администрации города уточнили, что огонь перекинулся в общей сложности на девять строений - одно трехэтажное административное здание и восемь жилых домов. При этом два жилых дома уже расселены. Общая площадь пожара достигла порядка тысячи квадратных метров.

Пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу. Погибших в пожаре нет. К тушению крупного возгорания в центре привлекли 11 коммунальных поливомоечных машин и технику "Оренбург водоканала", сотрудников сетевых организаций.

В 17:53 по местному времени пожар локализовали. Сейчас, по решению первого замглавы города Сергея Салмина, в границах улиц 8 Марта, переулков Почтовый, Южный, Мастерского, введен режим ЧС.

По предварительным данным, в сгоревших домах проживали 53 человека, в том числе пятеро детей. 17 из них уже обратились за помощью и временным расселением.