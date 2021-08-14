В Самаре суд арестовал мать, оставившую детей одних на четверо суток

В Самаре суд заключил под стражу 26-летнюю мать двоих маленьких детей, которая оставила их одних в квартире на четыре дня. В результате годовалый ребенок умер. Об этом сообщило в субботу СУ СК России по региону.

Перед судом о задержании подозреваемой в убийстве младенца ходатайствовали следователи.

Сейчас расследование уголовных дел, возбужденных по статьям "Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" и "Покушение на убийство двух малолетних лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии" продолжается.

9 августа 2021 года мать оставила трехлетнего сына и его годовалого брата одних без присмотра в квартире. Она никого не попросила поухаживать за малышами. Самарчанка вернулась домой только спустя четверо суток - 12 августа. Ее годовалый сын умер, а его братик был сильно истощен.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека". За гибель ребенка также ответят сотрудники органов профилактики.