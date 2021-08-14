ГодЛитературы.РФ объявил литературный конкурс "Детектив Достоевский"

Достоевский не чурался "бульварных сюжетов": преступления на почве страсти, подлоги, азартные игры... И превращал их в высокую литературу, создав особый жанр "русского детектива", в котором идея или чувство, доведшие до злодейства, захватывают больше самого расследования.

Накануне 200-летия великого писателя организаторы предлагают попробовать свои силы в сочинении подобных историй.

Чего ждут от конкурсантов? Всего. Насколько хватит фантазии - явка с повинной и чистосердечные признания, погони, допросы и очные ставки... Федор Карамазов и Родион Раскольников, попавшие в наше время. Герои Тургенева и Толстого, обнаружившие себя на страницах "Преступления и наказания". Важен не сюжет. Как говорил сам Достоевский, "тут дело фантастическое, мрачное, дело современное,.. когда помутилось сердце человеческое, когда… кровь "освежает"; когда вся жизнь проповедуется в комфорте. Тут книжные мечты-с, тут теоретически раздраженное сердце".

Принимаются работы объемом до десяти тысяч знаков с пробелами, присылать свои творения можно до 10 октября.

Трое победителей, которых выберет жюри во главе с писателем, победителем "Большой книги" Павлом Басинским, смогут съездить вдвоем в Петербург во время юбилейных торжеств, посвященных классику.

Обладатель первого места - на три ночи, второго - на две, третьего - на одну. Помимо индивидуальных экскурсий по музею Достоевского, призеров также ждет посещение в это время Эрмитажа, а обладателя первого места - и вечер в Мариинке. Путешествие (по европейской части России) и проживание в четырехзвездочном отеле в центре Петербурга. И это еще не все! Подробнее о том, что получат победители, можно прочитать в положении о конкурсе.

Пять подсказок Федора Михайловича в помощь участникам:

1. "Настоящая правда всегда неправдоподобна… Чтобы сделать правду правдоподобнее, нужно непременно подмешать к ней лжи. Люди всегда так и поступали".

2. "Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста подозрений никогда не составится доказательства".

3. "А клейкие листочки, а дорогие могилы, а голубое небо, а любимая женщина! Как же жить-то будешь, чем ты любить-то их будешь?.. С таким адом в груди и в голове разве это возможно?"

4. "Не вы съели идею, а вас съела идея".

5. "Всякий из нас пред всеми во всем виноват".