Морпехи Северного флота уничтожили диверсантов условного противника

На одном из заполярных полигонов Мурманской области прошло батальонное тактическое учение с подразделениями бригады морской пехоты Северного флота. Учение продолжалось несколько дней.

Морпехи отрабатывали рейдовые действия, в ходе которых они искали, окружали и уничтожали диверсионно-разведывательные группы условного противника, сообщила пресс-служба Северного флота. Кроме того, военнослужащие провели боевые стрельбы. Они использовали штатное вооружение бронетранспортеров БТР-82А, самоходные артиллерийские установки "Нона", минометы, переносные зенитно-ракетные комплексы, стрелковое оружие.

Особое внимание морские пехотинцы уделяли ведению маневренного боя, учитывая особенности арктического Заполярья.