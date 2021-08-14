СК возбудил дело из-за повреждения обелиска на могиле воинов в Выборге

В Ленинградской области ищут вандалов, повредивших обелиск на могиле погибших воинов. Дело ведет следственный отдел по городу Выборгу. Фигурантов пока нет.

Дело возбуждено "по факту повреждения мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны". Находится памятник в Гончаровском сельском поселении, поселка Барышево, шлюз Гремучий Выборгского района Ленинградской области.

Для таких случает в Уголовном кодексе РФ есть специальная статья - 243.4 "Повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества".

В СК рассказали, что сразу после получения информации на место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя СО по Выборгу в составе следователя, следователя-криминалиста и сотрудников полиции.

- При осмотре места происшествия установлено, что три надгробные плиты имеют повреждения в виде сквозных отверстий и трещин, исходящих от них. В ходе осмотра обнаружены и изъяты предметы, признанные вещественными доказательствами, - заявили в ведомстве.

Сейчас следствие ищет вандалов. Надгробные таблички этого обелиска говорят, что здесь похоронены бойцы 248-й отдельной истребительной противотанковой дивизии, которые погибли в 1944 году, и 23-й армии, погибшие в 1941 году.