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14.08.2021 12:27
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело из-за повреждения обелиска на могиле воинов в Выборге

Текст: Наталья Козлова

В Ленинградской области ищут вандалов, повредивших обелиск на могиле погибших воинов. Дело ведет следственный отдел по городу Выборгу. Фигурантов пока нет.

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Дело возбуждено "по факту повреждения мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны". Находится памятник в Гончаровском сельском поселении, поселка Барышево, шлюз Гремучий Выборгского района Ленинградской области.

Для таких случает в Уголовном кодексе РФ есть специальная статья - 243.4 "Повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества".

В СК рассказали, что сразу после получения информации на место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя СО по Выборгу в составе следователя, следователя-криминалиста и сотрудников полиции.

- При осмотре места происшествия установлено, что три надгробные плиты имеют повреждения в виде сквозных отверстий и трещин, исходящих от них. В ходе осмотра обнаружены и изъяты предметы, признанные вещественными доказательствами, - заявили в ведомстве.

Сейчас следствие ищет вандалов. Надгробные таблички этого обелиска говорят, что здесь похоронены бойцы 248-й отдельной истребительной противотанковой дивизии, которые погибли в 1944 году, и 23-й армии, погибшие в 1941 году.

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