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14.08.2021 12:45
Рубрика: Происшествия

В Архангельской области родители с двумя детьми погибли при пожаре

Текст: Светлана Цыганкова

В Приморском районе Архангельской области при пожаре погибла семья с двумя несовершеннолетними детьми. Об этом сообщили в региональной диспетчерской службе.

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Звонок на пульт дежурного поступил от женщины из соседнего дома. Пожар вспыхнул в 3.45 в деревне Перхачево. Женщина проснулась от треска пламени и увидела, что горит задняя часть дома.

На место ЧП выехали пожарные из Заостровья и Архангельска. Деревянный дом сгорел полностью. При его обследовании в комнатах обнаружили тела всех членов семьи - родителей и мальчиков, восьми и девяти лет. Все они задохнулись в дыму.

Пожарные смогли отстоять соседние дома, на которые перебирался огонь. Причины ЧП выясняются.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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