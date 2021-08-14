В Архангельской области родители с двумя детьми погибли при пожаре

В Приморском районе Архангельской области при пожаре погибла семья с двумя несовершеннолетними детьми. Об этом сообщили в региональной диспетчерской службе.

Звонок на пульт дежурного поступил от женщины из соседнего дома. Пожар вспыхнул в 3.45 в деревне Перхачево. Женщина проснулась от треска пламени и увидела, что горит задняя часть дома.

На место ЧП выехали пожарные из Заостровья и Архангельска. Деревянный дом сгорел полностью. При его обследовании в комнатах обнаружили тела всех членов семьи - родителей и мальчиков, восьми и девяти лет. Все они задохнулись в дыму.

Пожарные смогли отстоять соседние дома, на которые перебирался огонь. Причины ЧП выясняются.