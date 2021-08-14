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14.08.2021 10:05
Рубрика: Происшествия

На Кубани четыре человека погибли в лобовом ДТП с фурой

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Четыре человека скончались при ДТП в станице Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края. Авария произошла рано утром, около 5.30. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, легковой автомобиль Geely выехал на встречную полосу и столкнулся с многотонным грузовиком Scania.

В Адыгее четыре человека погибли в ДТП

- По предварительным данным, водитель Geely Emgrand выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения на месте погибли водитель и три пассажира автомобиля, - отметили в ведомстве.

ДТП произошло на 22-м километре трассы Краснодар - Славянск-на-Кубани - Новороссийск - Керчь. Отмечается, что погибли двое мужчин, женщина и ребенок 5-6 лет.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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