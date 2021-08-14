На Кубани четыре человека погибли в лобовом ДТП с фурой

Четыре человека скончались при ДТП в станице Новомышастовской Красноармейского района Краснодарского края. Авария произошла рано утром, около 5.30. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, легковой автомобиль Geely выехал на встречную полосу и столкнулся с многотонным грузовиком Scania.

- По предварительным данным, водитель Geely Emgrand выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения на месте погибли водитель и три пассажира автомобиля, - отметили в ведомстве.

ДТП произошло на 22-м километре трассы Краснодар - Славянск-на-Кубани - Новороссийск - Керчь. Отмечается, что погибли двое мужчин, женщина и ребенок 5-6 лет.