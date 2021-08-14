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14.08.2021 11:58
Рубрика: Власть

На Кубани начали оценку ущерба подтопленным домовладениям

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Краснодарском крае из-за мощных ливней оказались подтоплены 1406 частных домовладений, и эта цифра продолжит расти. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в нескольких населенных пунктах уже начали подводить промежуточные итоги ущерба от непогоды.

Фото: Пресс-служба администрации Анапы
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- Приступила к работе 21 оценочная комиссия муниципальных образований края. В результате прохождения данного циклона в 19 населенных пунктах края подтоплено 1406 частных домовладения, 1832 придомовых территории, 1 участок краевой автомобильной дороги, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Также в ГУ МЧС уточнили, что из 108 тысяч человек, оставшихся без электричества, на 11 часов утра 14 августа большая часть уже запитана. Сейчас без света в 10 населенных пунктах остаются 46,3 тысячи человек.

По прогнозам, действие циклона продлится до конца дня 15 августа, поэтому МЧС продолжает усиливать группировки сил в некоторых районах края. В частности, оперативные и аэромобильные группы направлены в Анапу, Крымск и Темрюк.

Как сообщалось ранее, в 14 районах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за залповых ливней. Больше тысячи домов оказались подтоплены, людей из опасных районов эвакуируют в пункты временного размещения.

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