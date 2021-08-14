Путин оценил идею обязательного страхования в зонах подтоплений

Президент России Владимир Путин считает, что в местностях, где регулярно происходят наводнения, не следует вести строительство и восстановление жилья. Такое мнение он высказал в субботу в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий стихийных бедствий в ряде регионов страны.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил ввести обязательное страхование жилья в зонах подтоплений, которые уже известны и зафиксированы профильными ведомствами. По его словам, на ряде рек в крае подтопления случаются рад в три-четыре года, и властям известна группа граждан, которые фактически не проживают в зонах стихийных бедствий, но после каждого наводнения обращаются за компенсациями.

"В этих районах просто не надо разрешать строить. И восстанавливать там не нужно новое жилье. Вот и все", - отметил Владимир Путин. "Но надо подумать над тем, что вы сказали", - добавил он, обращаясь к Кондратьеву.