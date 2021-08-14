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14.08.2021 21:34
Рубрика: Происшествия

Трое членов экипажа разбившегося в Турции Бе-200 были уроженцами Кубани

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования по поводу гибели экипажа самолета Бе-200 Минобороны России, который сегодня разбился в ходе тушения лесных пожаров на юге Турции. Как сообщил Кондратьев, трое членов экипажа были жителями Краснодарского края.

Фото: Turkish Ministry of Agriculture And Forestry / Handout/Anadolu Agency via Getty Images
Бе-200 мог разбиться из-за недостатка тяги

- В Турции разбился самолет Бе-200, экипаж которого погиб. На борту находилось трое наших земляков, жителей края. Они участвовали в важной гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с пожарами. Выражаю глубокие соболезнования и искренние слова поддержки семьям погибших. Кубань скорбит вместе с вами, - написал Кондратьев в своем аккаунте в Telegram.

В Минобороны ранее отмечали, что экипаж прошел подготовку и практические занятия по тушению пожаров в Ейске.

Как сообщала "РГ", самолет-амфибия Бе-200 Минобороны России разбился на юге Турции около 15 часов 14 августа. Самолет сбросил воду в очаг пожара в одном из ущелий, после чего, вероятно, попал в обезвоздушенное пространство и не смог набрать высоту. Президент России Владимир Путин поручил посмертно представить погибших членов экипажа к наградам.

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