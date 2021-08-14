Трое членов экипажа разбившегося в Турции Бе-200 были уроженцами Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования по поводу гибели экипажа самолета Бе-200 Минобороны России, который сегодня разбился в ходе тушения лесных пожаров на юге Турции. Как сообщил Кондратьев, трое членов экипажа были жителями Краснодарского края.

- В Турции разбился самолет Бе-200, экипаж которого погиб. На борту находилось трое наших земляков, жителей края. Они участвовали в важной гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с пожарами. Выражаю глубокие соболезнования и искренние слова поддержки семьям погибших. Кубань скорбит вместе с вами, - написал Кондратьев в своем аккаунте в Telegram.

В Минобороны ранее отмечали, что экипаж прошел подготовку и практические занятия по тушению пожаров в Ейске.

Как сообщала "РГ", самолет-амфибия Бе-200 Минобороны России разбился на юге Турции около 15 часов 14 августа. Самолет сбросил воду в очаг пожара в одном из ущелий, после чего, вероятно, попал в обезвоздушенное пространство и не смог набрать высоту. Президент России Владимир Путин поручил посмертно представить погибших членов экипажа к наградам.