В Анапе подтопило санаторий, в котором отдыхают 443 ребенка

Мощные ливни, которые прошли по Черноморскому побережью Краснодарского края, затопили подвальные помещения санатория "Черноморская зорька". Как сообщили в оперативном штабе Кубани, сейчас в здании на отдыхе находятся 443 ребенка из Республики Коми.

- В санатории находятся 443 ребенка из Республики Коми. Подтоплен подвал жилого корпуса. Сейчас задача - откачать воду. Детям в корпуса доставляют питание, ситуация не критична и находится на контроле администрации Анапы и прокуратуры города-курорта, - говорится в сообщении оперштаба.

Эвакуировать детей из санатория, как это произошло с пятью детскими лагерями в Краснодарском крае, не собираются.

Как ранее сообщала "РГ", к вечеру 13 августа из-за выпадения в некоторых районах Краснодарского края двух-трехмесячной нормы осадков оказались подтоплены жилые дома и соцобъекты. В частности, пришлось эвакуировать почти тысячу несовершеннолетних из детских лагерей в Анапе, Темрюкском и Славянском районах.