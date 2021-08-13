Около тысячи детей эвакуировали из детских лагерей на Кубани

Сразу несколько детских лагерей на Черноморском побережье Краснодарского края оказались подтоплены в результате мощных ливней, обрушившихся 12 и 13 августа на регион. Как сообщили в ГУ МЧС Кубани, это лагеря "Лебяжий берег" и "Ровесник" в селе Ачуево Славянского района, "Северянка" в станице Голубицкой и оздоровительный лагерь "Огогнек" в Анапе. Детей из мест отдыха эвакуировали и отвезли в другие лагеря, санатории и школы.

- В детском оздоровительном лагере "Северянка" Темрюкского района, в котором размещено 330 человек, произошло подтопление территории лагеря без захода воды в корпуса. В настоящее время проведено перемещение воспитанников лагеря в безопасное место размещения - санаторий в селе Кучугуры и школу-интернат в городе Темрюк, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Из "Огонька" эвакуировали 332 детей, их доставили в другие лагеря в поселке Витязево неподалеку. Еще 270 детей вывезли из лагерей Славянского района, сейчас они размещены в средней школе села Ачуево.

Также в МЧС уточнили, что в Краснодарском крае из-за ливней подтоплены 352 частных домовладения и 878 придомовых территорий. По данным синоптиков, циклон сейчас смещается на северо-запад, поэтому ливни ожидаются в других районах Кубани. Там может выпасть до 70 миллиметров осадков.

Как сообщалось ранее, режим ЧС введен в шести территориях Краснодарского края в связи с непрекращающимися мощными ливнями. Подтопленными оказались улицы, дороги, пляжи. В ряде населенных пунктов на Черноморском побережье запрещено купание, в море наблюдаются смерчи. Также перекрыты несколько участков дорог в регионе, в частности, водителей просят не ехать по федеральной автодороге А-290 в сторону Керчи.