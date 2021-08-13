ГИБДД Кубани призвала водителей не ездить через Крымский мост из-за непогоды

Госавтоинспекция Краснодарского края ограничила движение на нескольких участках федеральной автодороги А-290 "Новороссийск - Керчь". Из-за мощных ливней и ураганного ветра в ведомстве попросили автовладельцев временно отказаться от поездок в этом направлении до нормализации погоды. Дорога до Керчи из Краснодарского края проходит через Крымский мост

- Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок по автомобильной дороге "Новороссийск - Керчь". В регионе введено еще одно ограничение движения на участке федеральной автодороги "Новороссийск - Керчь" в районе 53 -56км от посёлка Цыбанобалка до хутора Воскресенского, - говорится в сообщении УГИБДД по региону.

Обильные осадки размыли проезжую часть в нескольких районах края на многих участках. Кое-где уровень воды вообще не позволяет проехать легковушке. На трассе "Новороссийск - Керчь" перекрыты уже три участка.

Ранее сообщалось, что из-за комплекса неблагоприятных погодных условий в нескольких районах Краснодарского края ввели режим ЧС. В городах на побережье Черного моря выпала двух-трехмесячная норма осадков, при этом ливни не прекращаются. В частности, режим ЧС введен в Анапе и Новороссийске, а в Сочи закрыли все городские пляжи, при этом в море ходят смерчи.

В регионе уже развернуты 16 временных пунктов размещения на случай эвакуации людей.