ГИБДД Кубани призвала водителей не ездить через Крымский мост из-за непогоды

Новости

Салфетку со слезами Месси продают за 1 миллион долларов 20:03
В парламенте Болгарии показали запись избиения полицией лежащих митингующих 19:56
Онколог назвала симптомы "мужского" и "женского" рака 19:53
В Москве задержана женщина, бросившая младенца во дворе 19:51
В Москве арестован виновник крупного ДТП на остановке 19:25
Родители опознали тело пропавшего в Турции россиянина 19:17
Медицина достойно справляется с вызовами, которые ставит перед нами коронавирус - академик Румянцев 19:15
Абрамченко рассказала об очистных сооружениях для спасения Байкала 19:01
Белорусские танкисты прибыли на подмосковный полигон "Алабино" 18:45
В Болгарии более 10000 человек подозреваются в торговле голосами избирателей 18:41
На производство тепличных овощей могут выделить дополнительную господдержку 18:26
ПФР разъяснил, кто может получить компенсацию при переезде 18:19
ВОЗ объяснила, почему не советует обязательную вакцинацию от COVID-19 18:16
Националисты призвали олимпийского чемпиона из Украины "валить в Африку" 18:15
Лукашенко дал оценку политическому кризису в Литве 18:14
ЦБ: В июле годовая инфляция снизилась на 0,04 п.п. до 6,46% 18:09
Россия в разы увеличила экспорт ржи и риса 18:08
Задолженность малого бизнеса по льготному кредитованию превысила 1 триллион 17:58
Суд обязал Леонида Волкова заплатить полмиллиона за клевету 17:56
В Совфеде оценили предложения из Грузии по нормализации отношений с РФ 17:30
ФАС составила протокол на АО "Тандер" за попытку помешать проверке 17:30
В РПЦ поддержали предложение о продаже крепкого алкоголя с 21 года 17:28
Росавиация запретила "Витязь-Аэро" возить пассажиров после крушения Ми-8 17:17
ГП обжалует приговор осужденной Соболь за организацию несанкционированного митинга 17:15
Главный тренер клуба КХЛ "Адмирал" Востриков покинул свой пост 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
13.08.2021 19:56
Рубрика: Происшествия

ГИБДД Кубани призвала водителей не ездить через Крымский мост из-за непогоды

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Госавтоинспекция Краснодарского края ограничила движение на нескольких участках федеральной автодороги А-290 "Новороссийск - Керчь". Из-за мощных ливней и ураганного ветра в ведомстве попросили автовладельцев временно отказаться от поездок в этом направлении до нормализации погоды. Дорога до Керчи из Краснодарского края проходит через Крымский мост

Фото: Марина Венцова/ТАСС
В Анапе ввели режим ЧС из-за предстоящих залповых ливней

- Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок по автомобильной дороге "Новороссийск - Керчь". В регионе введено еще одно ограничение движения на участке федеральной автодороги "Новороссийск - Керчь" в районе 53 -56км от посёлка Цыбанобалка до хутора Воскресенского, - говорится в сообщении УГИБДД по региону.

Обильные осадки размыли проезжую часть в нескольких районах края на многих участках. Кое-где уровень воды вообще не позволяет проехать легковушке. На трассе "Новороссийск - Керчь" перекрыты уже три участка.

Ранее сообщалось, что из-за комплекса неблагоприятных погодных условий в нескольких районах Краснодарского края ввели режим ЧС. В городах на побережье Черного моря выпала двух-трехмесячная норма осадков, при этом ливни не прекращаются. В частности, режим ЧС введен в Анапе и Новороссийске, а в Сочи закрыли все городские пляжи, при этом в море ходят смерчи.

В регионе уже развернуты 16 временных пунктов размещения на случай эвакуации людей.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

В Керчи началась эвакуация жителей подтопленных улиц
Собянин отменил обязательную удаленку в Москве
"Школьные" выплаты получили родители 19,4 млн детей
Лавров назвал возмутительными призывы Зеленского к русским уехать из Донбасса
Украина купит у Польши вакцины от COVID-19 с истекающим сроком годности
Верховный суд объяснил, как вручать повестки инвалидам
В карте спасения в ДТП опишут все автомобили и способы помощи водителям