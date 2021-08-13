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13.08.2021 14:15
Рубрика: Происшествия

На Кубани из-за разгула стихии развернуты 16 пунктов размещения

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Кубани развернуты 16 пунктов временного размещения вместимостью более 1,5 тысячи человек. По состоянию на 12.00, в пяти муниципальных образованиях оказались подтоплены 26 частных домов и 361 придомовая территория. Эвакуация населения не проводилась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В Темрюкском районе ограничено движение на федеральной автодороге А-290 между поселками Соленным и Сенным.

Напомним, в пятницу утром в районе анапского поселка Виноградный из-за подтопления в результате мощного ливня оказалась частично перекрыта часть федеральной дороги.

Синоптики прогнозируют смещение циклона в сторону Крымска, Славянска-на-Кубани и Тихорецка с активной фазой воздействия с 15.00 13 августа до 18.00 14 августа с выпадением до 140 миллиметров осадков.

- В Новороссийске, Славянском и Темрюкском районы уже введены режимы чрезвычайной ситуации, - рассказал начальник пресс-службы краевого экстренного ведомства Никита Гавриляк. - Для усиления группировкой в Анапу, Крымский и Темрюкский районы дополнительно передислоцированы аэромобильная группировка и сводный отряд МЧС России.

Предварительно погибших и пострадавших нет. Как уточнили в местном МЧС, к ликвидации последствий привлекаются 568 человек и 179 единиц техники. Также организована работа оперативного штаба.

Как ранее сообщала "РГ", в Темрюкском районе, где менее чем за сутки выпало 175 миллиметров осадков, из-за подтопления 800 домов началась эвакуация жителей.

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