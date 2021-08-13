В Анапе ввели режим ЧС из-за предстоящих залповых ливней

Черноморское побережье Краснодарского края в ночь с 12 на 13 августа оказалось под ударом стихии, мощные ливни прошли в ряде населенных пунктов в курортной части региона. Из-за неутешительных прогнозов синоптиков в Анапе решили ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Это решение в связи с возможным ухудшением погодных условий принято сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел мэр Анапы Василий Швец. По прогнозам сегодня во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков - до 50 миллиметров. В связи с этим принято решение о введении на территории муниципалитета режима ЧС. Решение поддержали члены КЧС: руководители спасательных и силовых структур, - говорится в сообщении городской администрации.

Купание в море и выход на маломерных судах в районе Анапы строго запрещен.

Ночью на Анапу обрушилась трехмесячная норма осадков, в результате пришлось задействовать спасательные службы города и края, а также правоохранительные органы для ликвидации последствий ливня. Многие территории города оказались затоплены. Наиболее сложная ситуация в посёлке Уташ и на Пионерском проспекте, где существует угроза подтопления домовладений и здравниц.

Сейчас местные власти готовят временные пункты размещения для жителей поселков, входящих в агломерацию Анапы: Витязево, Сукко, Виноградного. Они могут пригодиться на случай эвакуации людей из-за ударов стихии.

Как ранее сообщала "РГ", в Анапе после ночного ливня перекрыли часть федеральной трассы. В городе и на дорогах работает водооткачивающая техника. По оценке специалистов, меньше чем за сутки выпало 109 миллиметров осадков. Больше всего пострадали улицы Северная, Ленинградская, Садовая, Пионерский проспект, а также низинные участки Виноградного и Уташа.